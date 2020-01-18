2020-01-18T13:07:49+03:00
Общество

Орловцев попросили не кататься с необорудованных горок

Склоны посыпали песком, чтобы у горожан не было соблазна
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ОрлаФото: пресс-служба администрации Орла
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В Орле горки на набережной посыпали песком и горожан попросили не кататься с не оборудованных склонов . В прошлом году из-за зимних забав пострадали три человека.

В зимнем сезоне 2019 года несколько человек в Орле пострадали от своей неосмотрительности на склонах. При этом, получили травмы на горках не дети, а взрослые орловцы. Чтобы не допустить подобных случаев в нынешнем году, сотрудники горадминистрации устроили рейд по местам, где чаще всего орловцы любят полихачить зимой.

- В результате рейда на этой неделе сотрудники управления по безопасности администрации Орла выявили места, где активно катаются с горок. Как правило, действенной мерой пресечения такого опасного развлечения является создание снежных валов, однако пока уровень осадков не позволяет выполнить работы. Поэтому в районе Центральной спасательной станции, площадку засыпали песком. Это исключит скольжение и убедит лихачей не съезжать вниз, - рассказали "КП" пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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