Роспотребнадзор: вода в орловских купелях и источниках безопасна
Накануне Крещения специалисты регионального Управления Роспотребнадзора исследовали более 75 мест купания. Среди них традиционная купель в районе ЦПКиО, в селе Косарево Новодеревеньковского района, пруд «Шпагатка», другие источники и родники.
Оценивали качество и безопасность воды по микробиологическим, санитарно-химическим и органолептическим показателям. Результаты лабораторных исследований показали, что во всех взятых пробах она соответствовало требованиям СанПиН.
С полным перечнем проверенных купелей и источников, используемых для Крещенского купания на территории Орловской области, можно ознакомиться на официальном сайте Управления Роспотребнадзора
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ИСТОЧНИК KP.RU