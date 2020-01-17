17 Янв. 2020 2020-01-17T17:52:18+03:00

Роспотребнадзор: вода в орловских купелях и источниках безопасна Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Накануне Крещения специалисты регионального Управления Роспотребнадзора исследовали более 75 мест купания. Среди них традиционная купель в районе ЦПКиО, в селе Косарево Новодеревеньковского района, пруд «Шпагатка», другие источники и родники.

Оценивали качество и безопасность воды по микробиологическим, санитарно-химическим и органолептическим показателям. Результаты лабораторных исследований показали, что во всех взятых пробах она соответствовало требованиям СанПиН.

С полным перечнем проверенных купелей и источников, используемых для Крещенского купания на территории Орловской области, можно ознакомиться на официальном сайте Управления Роспотребнадзора

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ИСТОЧНИК KP.RU