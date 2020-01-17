2020-01-17T17:27:10+03:00
Звезды

В Орле открылась выставка известного художника Ирины Рыбаковой

100 картин ждут зрителей в Областном выставочном центре
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орле открылась выставка известного художника Ирины Рыбаковой. Фото: сайт Правительства орловской областиВ Орле открылась выставка известного художника Ирины Рыбаковой. Фото: сайт Правительства орловской области
Изменить размер текста:

Вчера, 16 января, в Областном выставочном центре открылась персональная выставка Ирины Рыбаковой, заслуженного художника России и члена-корреспондента Российской академии художеств.

В экспозиции представлены 100 картин известного автора. Здесь и пейзажи, и жанровая живопись. Однако наиболее близок Ирины Рыбаковой мир русской деревни и образ простого сельского труженика.

Отметим, работы художника находятся в собрании многих художественных музеев России, а также выставляются в картинных галереях США, Франции, Великобритании, Германии, Кувейта, Черногории, Хорватии, Китая, Кипра, Испании и Белоруссии.

КОГДА? ГДЕ?

С 16 января до 23 февраля

ул. Салтыкова-Щедрина, 33

6+

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Роспотребнадзор: вода в орловских купелях и источниках безопасна
В Орле открылась выставка известного художника Ирины Рыбаковой
Орловские спортсмены получат губернаторские стипендии
В Орле спор между двумя соседками из-за забора закончили судебные приставы
В Орле водителя маршрутки, в которой упала женщина, привлекли к ответственности
В Северном районе Орла не разъехались две иномарки
В Орле произошло очередное ДТП с участием маршрутки
Под Орлом едва не сгорел жилой дом
В Орле менеджер автосалона отправится в тюрьму за мошенничество
Депутаты орловского Облсовета предложили вернуть безлимитный проездной
В Орловской области едва не сгорела квартира в трехэтажке
На выходных в Орле ожидается легкий мороз и небольшой снег
В Орловской области вновь могут установить карантин по АЧС