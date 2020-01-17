В Орле открылась выставка известного художника Ирины Рыбаковой

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:27:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 16 января, в Областном выставочном центре открылась персональная выставка Ирины Рыбаковой, заслуженного художника России и члена-корреспондента Российской академии художеств.

В экспозиции представлены 100 картин известного автора. Здесь и пейзажи, и жанровая живопись. Однако наиболее близок Ирины Рыбаковой мир русской деревни и образ простого сельского труженика.

Отметим, работы художника находятся в собрании многих художественных музеев России, а также выставляются в картинных галереях США, Франции, Великобритании, Германии, Кувейта, Черногории, Хорватии, Китая, Кипра, Испании и Белоруссии.

КОГДА? ГДЕ?

С 16 января до 23 февраля

ул. Салтыкова-Щедрина, 33

6+

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU