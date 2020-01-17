В Орле открылась выставка известного художника Ирины Рыбаковой
Вчера, 16 января, в Областном выставочном центре открылась персональная выставка Ирины Рыбаковой, заслуженного художника России и члена-корреспондента Российской академии художеств.
В экспозиции представлены 100 картин известного автора. Здесь и пейзажи, и жанровая живопись. Однако наиболее близок Ирины Рыбаковой мир русской деревни и образ простого сельского труженика.
Отметим, работы художника находятся в собрании многих художественных музеев России, а также выставляются в картинных галереях США, Франции, Великобритании, Германии, Кувейта, Черногории, Хорватии, Китая, Кипра, Испании и Белоруссии.
КОГДА? ГДЕ?
С 16 января до 23 февраля
ул. Салтыкова-Щедрина, 33
6+
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ИСТОЧНИК KP.RU