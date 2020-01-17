Орловские спортсмены получат губернаторские стипендии
Орловские спортсмены получат губернаторские ежемесячные стипендии. Такое решение утвердил глава региона Андрей Клычков.
Среди получателей соответствующих выплат 28
Молодые перспективные орловские спортсмены в возрасте от 15 до 21 года с января будут получать стипендии Губернатора Орловской области победителей и участников Первенства России, Первенства ЦФО России, Кубка России и Спартакиаде учащихся. Всего 28 человек, выступающих в таких видах спорта как каратэ, легкая атлетика, пулевая стрельба, велоспорт, бобслей, бокс, дзюдо. Также в число стипендиатов вошли представители Федерации спорта глухих.
- Молодые перспективные спортсмены будут получать по три тысячи рублей ежемесячно, - сообщает пресс-служба Правительства орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU