Орловские спортсмены получат губернаторские стипендии

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:05:10+03:00

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Орловские спортсмены получат губернаторские ежемесячные стипендии. Такое решение утвердил глава региона Андрей Клычков.

Среди получателей соответствующих выплат 28

Молодые перспективные орловские спортсмены в возрасте от 15 до 21 года с января будут получать стипендии Губернатора Орловской области победителей и участников Первенства России, Первенства ЦФО России, Кубка России и Спартакиаде учащихся. Всего 28 человек, выступающих в таких видах спорта как каратэ, легкая атлетика, пулевая стрельба, велоспорт, бобслей, бокс, дзюдо. Также в число стипендиатов вошли представители Федерации спорта глухих.

- Молодые перспективные спортсмены будут получать по три тысячи рублей ежемесячно, - сообщает пресс-служба Правительства орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU