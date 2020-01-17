2020-01-17T16:41:24+03:00
Общество

В Орле спор между двумя соседками из-за забора закончили судебные приставы

Однако из женщины решила увеличить свою территорию за чужой счет
Наталья Меркулова
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В Орле судебные приставы закончили долгий спор между двумя соседками из-за забора, демонтировав предмет разбора.

Как стало известно, одна из женщин огородила участок возле своего дома глухим забором, слегка захватив чужой территории. В итоге соседское окно оказалось в темноте. Договорить по-хорошему не получилось и дело дошло до суда, где орловчанку обязали убрать незаконное ограждение.

Однако ее уверенность в своей правоте не уменьшилась и после вынесения судебного решения. Его она попросту проигнорировала, отказалась платить и штрафы за невыполнение постановления (более 20 тысяч рублей).

- Судебные приставы прибегнули к крайней мере и в присутствии взыскателя и понятых забор был демонтирован. Расходы по совершению исполнительных действий в последствии будут взысканы с должницы, -рассказали «КП» в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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