В Орле спор между двумя соседками из-за забора закончили судебные приставы
В Орле судебные приставы закончили долгий спор между двумя соседками из-за забора, демонтировав предмет разбора.
Как стало известно, одна из женщин огородила участок возле своего дома глухим забором, слегка захватив чужой территории. В итоге соседское окно оказалось в темноте. Договорить по-хорошему не получилось и дело дошло до суда, где орловчанку обязали убрать незаконное ограждение.
Однако ее уверенность в своей правоте не уменьшилась и после вынесения судебного решения. Его она попросту проигнорировала, отказалась платить и штрафы за невыполнение постановления (более 20 тысяч рублей).
- Судебные приставы прибегнули к крайней мере и в присутствии взыскателя и понятых забор был демонтирован. Расходы по совершению исполнительных действий в последствии будут взысканы с должницы, -рассказали «КП» в пресс-службе УФССП России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU