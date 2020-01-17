17 Янв. 2020 2020-01-17T16:22:00+03:00

В Орле водителя маршрутки, в которой упала женщина, привлекли к ответственности Фото: Архив "КП"

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В Орле водителя маршрутки, в которой упала женщина, привлекли к ответственности. Лихач нарушил ПДД, но затем раскаялся.

Напомним, инцидент произошел в сентября прошлого года на улице Тургенева. Тогда водитель не учел интенсивность движения на дороге и резко затормозил. В итоге одна из пассажирок упала в салоне автобуса. Согласно заключению эксперта, полученные женщиной телесные повреждения повлекли вред здоровью средней степени тяжести.

На суде орловец просил не лишать его водительских прав, поскольку работа водителем – это единственный источник его дохода.

- Выслушав участников дела, позицию потерпевшей женщины и исследовав все собранные материалы, суд признал водителя виновным в совершении правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа, - сообщили «КП» в пресс-службе Заводской районный суд Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU