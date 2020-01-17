В Северном районе Орла не разъехались две иномарки
Вчера вечером, 16 января, в Северном районе Орла произошло ДТП с участием двух иномарок – «БМВ» и «Шевроле Авео». Оба автомобиля ехали в одном направлении по улице Рощинская.
Как сообщают сотрудники Госавтоинспекции, впереди ехал 43-летний водитель «Шевроле», позади – 52-летний водитель «БМВ». Около шести часов в районе дома №41 произошло столкновение. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
- В 20:09 в дежурную часть отдельного специального батальона ДПС ГИБДД из больницы Боткина поступило сообщение о том, что к ним за медицинской помощью обратился водитель автомобиля Шевроле. После осмотра ему назначено амбулаторное лечение, - рассказали «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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