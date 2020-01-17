В Орле произошло очередное ДТП с участием маршрутки
Вчера вечером, 16 января, в Орле произошло очередное ДТП с участием маршрутки. Инцидент случился на Алроса возле гипермаркета «Европа» около пяти часов.
51-летняя женщина водитель автобуса №9 ехала стороны Карачевского шоссе в направлении улицы Колхозной и собиралась поворачивать. В это же время со стороны улицы Колхозной по прямой ехал «Ваз 2111». Столкновения избежать не удалось.
- В результате ДТП 34-летний водитель автомобиля «Ваз» получил телесные повреждения ибыл госпитализирован в травматологическое отделение, - рассказали «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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