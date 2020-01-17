Под Орлом едва не сгорел жилой дом
Вчера, 16 января, в Орловском районе огонь едва не уничтожил жилой дом. Пожар произошел в деревне Зяблое.
Благодаря оперативной работе сотрудников пожарно-спасательной службы удалось спасти от повреждения внутренние помещения дома, однако кровля сильно повреждена.
- Информация о пожаре поступила около 11 часов утра. В результате в доме выгорела и обрушилась кровля на площади 98 квадратных метров. Сейчас устанавливаются причины возгорания и размер ущерба. Пострадавших нет, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»