17 Янв. 2020 2020-01-17T13:53:38+03:00

Под Орлом едва не сгорел жилой дом. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

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Вчера, 16 января, в Орловском районе огонь едва не уничтожил жилой дом. Пожар произошел в деревне Зяблое.

Благодаря оперативной работе сотрудников пожарно-спасательной службы удалось спасти от повреждения внутренние помещения дома, однако кровля сильно повреждена.

- Информация о пожаре поступила около 11 часов утра. В результате в доме выгорела и обрушилась кровля на площади 98 квадратных метров. Сейчас устанавливаются причины возгорания и размер ущерба. Пострадавших нет, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU