17 Янв. 2020 2020-01-17T13:29:59+03:00

В Орле менеджер автосалона отправится в тюрьму за мошенничество Фото: Архив "КП"

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В Орле под судом оказался бывший менеджер-консультант одного из автосалонов. Мужчина, отправлявший средства от продажи машин мимо кассы, попытался доказать, что не тратил их на себя, а отдавал своему начальнику.

Однако как выяснилось, экс-работник даже не ставил руководство в известность о продаже очередного авто. В итоге компания потеряла почти три миллиона рублей.

Первый приговор орловец получил еще в 13 ноября 2019 года Заводском районном суде, однако с его решением он не согласился и подал аппеляцию.

- Версия о том, денежные средства передавались генеральному директору опровергнута. В связи с этим приговор суда первой инстанции оставлен без изменения и вступил в законную силу, - пояснили «КП» в пресс-службе Орловского областного суда.

Теперь мужчине предстоит провести ближайшие 4 года в исправительной колонии общего режима и выплатить штраф 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU