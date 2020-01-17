Депутаты орловского Облсовета предложили вернуть безлимитный проездной

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:47:12+03:00

Сейчас количество поездок по единому социальному проездному билету ограничено, но ситуация может измениться

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Депутаты орловского Облсовета выступили с предложением вернуть безлимитные проездные. Сейчас количество поездок по ЕСПБ ограничено, но ситуация может измениться.

Тему обсудили на заседании комитета по строительству и ЖКХ накануне, 16 января. Напомним, ранее в Орле действовали льготные проездные билеты с неограниченным числом поездок, но с 2019 года они стали лимитированными. Сейчас купить проездной можно за 450 рублей, при этом проехать по нему с 1 мая по 30 сентября (в дачный сезон) можно 90 раз, а с 1 октября по 30 апреля 70 раз.

Фото: пресс-служба орловского Облсовета

Как отметил вице-спикер облсовета Михаил Вдовин, все социальные гарантии, льготы и иные дополнительные выплаты из областного бюджета, невзирая на кризис, должны быть сохранены. Коллеги по депутатскому корпусу его поддержали.

В итоге, парламентарии подготовили письмо в областное правительство за подписью председателя Облсовета Леонида Музалевского. Документ предлагает рассмотреть возможность внесения изменений в действующие нормативные и законодательные акты и вернуть безлимитные ЕСПБ.

"КП" следит за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU