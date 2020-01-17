Депутаты орловского Облсовета предложили вернуть безлимитный проездной
Депутаты орловского Облсовета выступили с предложением вернуть безлимитные проездные. Сейчас количество поездок по ЕСПБ ограничено, но ситуация может измениться.
Тему обсудили на заседании комитета по строительству и ЖКХ накануне, 16 января. Напомним, ранее в Орле действовали льготные проездные билеты с неограниченным числом поездок, но с 2019 года они стали лимитированными. Сейчас купить проездной можно за 450 рублей, при этом проехать по нему с 1 мая по 30 сентября (в дачный сезон) можно 90 раз, а с 1 октября по 30 апреля 70 раз.
Фото: пресс-служба орловского Облсовета
Как отметил вице-спикер облсовета Михаил Вдовин, все социальные гарантии, льготы и иные дополнительные выплаты из областного бюджета, невзирая на кризис, должны быть сохранены. Коллеги по депутатскому корпусу его поддержали.
В итоге, парламентарии подготовили письмо в областное правительство за подписью председателя Облсовета Леонида Музалевского. Документ предлагает рассмотреть возможность внесения изменений в действующие нормативные и законодательные акты и вернуть безлимитные ЕСПБ.
"КП" следит за ситуацией.
ИСТОЧНИК KP.RU
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