В Орловской области едва не сгорела квартира в трехэтажке
В Орловской области пожарные потушили пламя, разгоревшееся в квартире трехэтажного дома. ЧП случилось накануне, 16 января, в Верховском районе.
Сигнал о возгорании поступил на телефон пожарной службы ранним утром, на часах было начало шестого. Как оказалось, в деревне Большой Синковец горит квартира. Спасатели прибыли на место.
- В результате пожара в трехкомнатной квартире на втором выгорела спальня по всей площади – 15 квадратных метров, оставшаяся часть квартиры получила термические повреждения пластиковой декоративной отделки, квартира закопчена по всей площади, - рассказали "КП" о последствиях происшествия в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Обошлось без пострадавших.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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