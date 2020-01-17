2020-01-17T11:20:33+03:00
Происшествия

В Орловской области едва не сгорела квартира в трехэтажке

Пожар в Верховском районе разбушевался из-за аварийного режима работы электропроводки
Ольга СУПОНЕВА
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Фото их архива "КП"Фото их архива "КП"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области пожарные потушили пламя, разгоревшееся в квартире трехэтажного дома. ЧП случилось накануне, 16 января, в Верховском районе.

Сигнал о возгорании поступил на телефон пожарной службы ранним утром, на часах было начало шестого. Как оказалось, в деревне Большой Синковец горит квартира. Спасатели прибыли на место.

- В результате пожара в трехкомнатной квартире на втором выгорела спальня по всей площади – 15 квадратных метров, оставшаяся часть квартиры получила термические повреждения пластиковой декоративной отделки, квартира закопчена по всей площади, - рассказали "КП" о последствиях происшествия в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Обошлось без пострадавших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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