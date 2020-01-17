На выходных в Орле ожидается легкий мороз и небольшой снег

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:09:30+03:00

Крещенских холодов в этом году синоптики не прогнозируют

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Грядущие выходные в Орле отметятся легким морозом и небольшим снегом. А вот крещенских холодов в 2020 году синоптики не прогнозируют.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 18 января в Орле температура будет колебаться от -1 до +1 градуса. Облачность переменная, небольшие осадки в виде снега с дождем. Ветер придет с юго-запада, скорость 3 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм рт.ст.

В воскресенье, 19 числа, столбики термометров будут варьироваться на отметках от -3 до -1 градуса. Вновь переменная облачность, небольшой снег. Ветер сохранит направление скорость, давление 743-754 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, холодов не предвидится и на будущей неделе: значения термометров также будут "прыгать" от минуса к плюсу.

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ИСТОЧНИК KP.RU