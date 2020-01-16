Орловцев приглашают на именины Ивана Тургенева

16 Янв. 2020 2020-01-16T17:28:34+03:00

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В Орловской области готовятся встретить именины писателя Ивана Тургенева. Гостей ждет большая праздничная программа в музее писателя и в заповеднике Спасское-Лутовиново.

В воскресенье, 19 января, в усадьбе Ивана Тургенева пройдет специальный экскурс по истории празднования именин в дворянских семьях, мастер-классы по изготовлению винтажных поздравительных открыток и сладкий стол с именным «тургеневским» пирогом. Также гости смогут сыграть в старинные игры и шарады. Программа в 11, 13 и 15 часов предназначена для групп от 10 до 20 человек.

Предварительная запись и подробности по телефону: 8 930 777 09 57.

В понедельник, 20 января, почитателей творчества писателя ждут в областном центре на именины в Музее Тургенева. Здесь гостей ждут подарки и концерт в исполнении студентов Орловского музыкального колледжа. Начало мероприятия в 15:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU