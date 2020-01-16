2020-01-16T16:44:26+03:00
Общество

Как в Орле пройдут Святочные гуляния

Центром праздника вновь станет площадь Ленина
Наталья Меркулова
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Как в Орле пройдут Святочные гулянияКак в Орле пройдут Святочные гулянияФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Накануне православного праздника Крещение Господня в Орле пройдут Святочные гуляния. Главной их площадкой вновь станет площадь Ленина.

В пятницу, 17 января, здесь пройдет дискотека 80-х. Известные хиты минувших лет начнут звучать на площади в шесть вечера.

В субботу же гостей будет ждать сказочная интермедия «По щучьему велению» в исполнении воспитанников Детской школы искусств им. Глинки. Начало представления в 15:00.

В 17:00 продолжит праздничную программу Слет по обмену премудростями с народными забавами, говорящими головами и сказочным балаганом новогоднего проекта «Сказки на Девяти Дубах».

На Крещение, 19 января, на площади пройдет к флешмобу «Фото с Дедом Морозом и Снегурочкой». Его организатор - Орловская детская школа искусств имени Кабалевского – приглашает зрителей и участников в 15.00.

Завершатся Святочные гуляния концертом ансамбля «Славица».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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