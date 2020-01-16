2020-01-16T16:20:22+03:00
Общество

В Орловской области могут возобновить строительство школы в райцентре

Региональное правительство ведет переговоры со спонсором
Наталья Меркулова
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Строительство школы в Долгом могут возобновитьСтроительство школы в Долгом могут возобновитьФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 16 января, в Орле прошло профильного комитета по строительству ЖКХ в областном совете народных депутатов, на повестке дня которого вновь стала проблема со строительством школы в Долгом.

Напомним, работы здесь должны были начаться более трех лет назад. Спонсорские средства на строительство выделил «Газпром». Однако новое здание так и не было построено – подрядчики так и не выполнили договор, а следователи завели сразу несколько уголовных дел.

Как пояснил Денис Блохин, руководитель департамента строительства, «Газпром» выделял средства непосредственно Администрации района, однако в прошлом году она прекратило с компанией взаимодействие и вернула ей деньги.

- В этом году Правительство региона готово продолжить строительство школы. Сейчас предстоит решить вопрос с получением денежных средств в областной бюджет, сейчас возобновлены переговоры с "Газпромом". На этот раз дело под контроль возьмет «Орелгосзаказчик», - пояснил Денис Блохин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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