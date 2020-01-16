Посодействовать в реализации мусорной реформы орловский губернатор попросил Минприроды
Глава Орловской области Андрей Клычков попросил главу Министерства природных ресурсов и экологии посодействовать в реализации мусорной реформы. Рабочая встреча Андрея Клычкова с Дмитрием Кобылкиным состоялась в Москве накануне.
Речь зашла об экологической повестке Орловской области. Как отметил губернатор, регион готовится к переоснащению мусорных площадок и переходу на раздельный сбор отходов. А для этого нужно больше 8 тысяч новых баков.
- Дмитрий Кобылкин подтвердил готовность содействовать Орловской области в этом. Он проинформировал, что документ о механизмах финансовой поддержки за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на компенсацию расходов при закупке контейнеров подготовлен и находится на согласовании в Министерстве финансов РФ. До утверждения механизма поддержки необходимо на местах провести необходимые процедуры по обязательствам региональных операторов, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU