2020-01-16T15:35:09+03:00
Общество

Орловскую молодежь приглашают на ежегодный Сретенский бал

Для участников подготовят фуршет, танцевальную программу, игры и фотосалон
Наталья Меркулова
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Орловскую молодежь приглашают на ежегодный Сретенский балОрловскую молодежь приглашают на ежегодный Сретенский балФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В этом году Орел вновь присоединится к празднованию Международного дня православной молодежи. В честь этого события в областной столице пройдет Сретенский бал.

Для участников подготовят фуршет, танцевальную программу, игры и профессиональный фотосалон.

- Принять участие в бале смогут желающие юноши и девушки в возрасте от 16 до 40 лет, но мы не возражаем против участия пар других возрастов. Предварительно для участников будут проводиться танцевальные репетиции, - рассказали «КП» организаторы.

Подробности можно узнать в соцсетях в группе молодежного движения «Богоявленская семья».

КОГДА? ГДЕ?

16 февраля, в 13:00

Академический театр имени Тургенева

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ИСТОЧНИК KP.RU

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