Орловскую молодежь приглашают на ежегодный Сретенский бал
В этом году Орел вновь присоединится к празднованию Международного дня православной молодежи. В честь этого события в областной столице пройдет Сретенский бал.
Для участников подготовят фуршет, танцевальную программу, игры и профессиональный фотосалон.
- Принять участие в бале смогут желающие юноши и девушки в возрасте от 16 до 40 лет, но мы не возражаем против участия пар других возрастов. Предварительно для участников будут проводиться танцевальные репетиции, - рассказали «КП» организаторы.
Подробности можно узнать в соцсетях в группе молодежного движения «Богоявленская семья».
КОГДА? ГДЕ?
16 февраля, в 13:00
Академический театр имени Тургенева
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ИСТОЧНИК KP.RU