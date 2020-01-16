2020-01-16T15:20:30+03:00
Происшествия

В Орле двое приятелей сняли детали с железной дороги и сдали на металл

Похитители объяснили свой поступок тяжелым материальным положением
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле двое приятелей решили разжиться деньгами не не нашли лучшего способа, чем сдать на металл детали железнодорожных путей. Однако план не выгорел: орловцев по горячим следам поймали полицейские.

Инцидент произошел на грузовом дворе станции Лужки. В полицию обратился бригадир железнодорожной Орловской дистанции пути. Он рассказал, что кто-то похитил механизм стрелочного перевода и часть верхнего строения пути. Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия. Сотрудники полиции заметили следы протектора шин автомобиля, по ним удалось вычислить транспорт, а затем найти и похитителей.

- Вскоре его владелец был установлен и доставлен в дежурную часть. Им оказался житель Орла, который признался, что причастен к хищению. Вместе со своим приятелем они похитили детали и на момент задержания уже успели сдать их в пункт приема металлолома. По его словам, пойти на преступление их вынудило тяжелое материальное положение. В настоящий момент похищенное имущество изъято, - рассказали "Комсомолке" в штабе линейного отдела МВД России на станции Орел.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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