2020-01-16T15:20:46+03:00
Звезды

Орловцам показали уникальные археологические находки, найденные на Посадской

Среди экспонатов выставки в Краеведческом музее древности от эпохи мезолита до конца 18 века
Наталья Меркулова
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Орловцам показали уникальные археологические находки, найденные на ПосадскойОрловцам показали уникальные археологические находки, найденные на ПосадскойФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Вчера, 15 января, в Орловском краеведческом музее прошло открытие «Спасенная древность». Жители и гости города смогли увидеть уникальные предметы, найденные во время археологических раскопок на территории региона.

Среди экспонатов, найденных во время исследования территорий, предназначенных под строительство, представлены материалы эпохи мезолита (XI-VIII тысячелетий до н.э.), раннеславянского периода (III-IV вв н.э.) и древнерусского времени (XI-XIV вв). Самые ранние предметы – орудия труда из кремня каменного века (ножи, скребки, нуклеусы), также лепная посуда, глиняные грузики для ткацких станков, бронзовые украшения раннеславянского времени.

На выставке в Краеведческом музее представлены древности от эпохи мезолита до конца 18 века Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На выставке в Краеведческом музее представлены древности от эпохи мезолита до конца 18 векаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Одни из самых последних находок археологической экспедиции группы компаний «Черноземье» были сделаны во время раскопок на улице Посадской, где сейчас идет строительство многоквартирного дома. Здесь были найдено большое количество предметов 17-18 веков (посуда, печные изразцы, монеты, предметы быта, орудия труда).

Самые ранние предметы – орудия труда из кремня каменного века Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Самые ранние предметы – орудия труда из кремня каменного векаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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