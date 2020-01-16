2020-01-16T15:51:31+03:00
Общество

В Орле подвели итоги благотворительной акции «Свет Рождественской звезды»

В этом году жители города смогли собрать средства для помощи десятилетней слабовидящей девочке
Наталья Меркулова
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В Орле подвели итоги благотворительной акции «Свет Рождественской звезды»В Орле подвели итоги благотворительной акции «Свет Рождественской звезды»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Вчера, 15 января, в Орловском городском центре культуры прошла ежегодный благотворительный концерт «Свет Рождественской звезды». Вот уже 17 лет с его помощью десятки малышей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, смогли получить необходимую им помощь.

В этом году свет рождественской звезды засиял для десятилетней слабовидящей Надежды Коротенко, родившейся с ретинопатией недоношенных и ДЦП. Несмотря на тяжелый диагноз девочка ведет активный образ жизни, увлекается музыкой, прекрасно поет и даже успела выступить на одной сцене с певицей Дианой Гурцкой.

Для участников акции прошел концерт Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Для участников акции прошел концертФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Однако для того, чтобы учиться и постигать новые знания Надежде была необходима печатная машинка Брайля. Именно на это специализированное оборудование пойдут собранные средства – 220 тысяч рублей.

В зрительном зале собрались сотни людей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В зрительном зале собрались сотни людейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Многие люди считают меня особенным ребенком, но это не так. Я совершенно обычная, у меня как у всех есть мечты. Я мечтаю о море, о большой шоколадке, о верных друзьях, встрече с Филиппом Киркоровым и спеть в тысячном хоре. Я хочу поблагодарить всех, кто пришел на концерт и откликнулся на мой зов, - обратилась к участникам акции Надежда Коротенко.

Для Надежды удалось собрать 220 тысяч рублей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Для Надежды удалось собрать 220 тысяч рублейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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