Орловцам пообещали оборудовать дорогу на Новую Ботанику к июню

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:09:43+03:00

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Сегодня, 16 января, в Орле прошло заседание по строительству и жилищно-коммунальному хозяйства облсовета. Тема благоустройства дорог в городе вызвала жаркие споры между депутатами и чиновниками.

Напомним, в этом году планируют отремонтировать 11 дорог, семь из которых уже получили подрядчика. Однако далеко не все народные избранники одобрили такой выбор территорий.

- Почему вы забыли про окраины города? Почему деньги выделяются только на центральные улицы, причем каждый год одни и те же. Колоссальные суммы выделяются, а в других местах людей практически бросили на произвол судьбы, - сделал замечание городской администрации Михаил Вдовин, первый заместитель Председателя облсовета.

В частности, вице-спикер привел пример коллективного обращения жителей микрорайона Новая Ботаника, которым каждый день приходится добираться домой от Комсомольской через железнодорожные пути по переулку Дарвина, где нет ни освещения, ни тротуаров. Однако в план благоустройства ни в прошлом году, ни в этом территория не вошла.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации города Евгений Гришин. По его данным уже идет разработка проектно-сметной документации и к июню на переулке Дарвина наведут порядок.

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ИСТОЧНИК KP.RU