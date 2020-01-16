Орловцев не выпускают за границу из-за неоплаченных квитанций

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:34:22+03:00

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Более двухсот жителей Орловской области не могут выехать за границу из-за долгов по электроэнергии. У пользователей не оплачены внушительные суммы, поэтому отпуск за рубежом им не светит.

По закону, запрет на выезд за границу накладывается, когда накопился долг в сумме 30 тысяч рублей. Однако если задолженность в производстве у приставов более двух месяцев, то и при долге в 10 тысяч пределы страны покинуть не удастся.

- Следует помнить, в случае принудительного взыскания через службу судебных приставов должникам приходится дополнительно оплачивать исполнительский сбор в размере 7% от суммы задолженности (но не менее 1000 рублей). Орловский энергосбыт рекомендует своевременно рассчитываться за электроэнергию, - рассказала "КП" Мария Герасименко, ведущий специалист группы корпоративных коммуникаций и PR ООО «Орловский энергосбыт».

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ИСТОЧНИК KP.RU