Орловцы смогут продать квартиры на два года раньше
Жители Орловской области теперь смогут раньше продать свои квартиры. Если ранее срок владения недвижимостью, по истечению которого можно ее реализовать без уплаты налога, составлял пять лет, то с 2020 года он снизился.
С 1 января этого года без дополнительных финансовых расходов можно продать квартиру, если владеешь ей три года. Правда, сделать это можно не с каждым жильем.
- Снижение срока владения коснется только продажи единственного жилья. На момент сделки в собственности не должно быть другой квартиры. Если же продается не единственное жилье, минимальный срок все равно составит 5 лет, - пояснили "Комсомолке" в пресс-службе Росреестра по Орловской области.
Если квартира досталась в наследство, через приватизацию или была подарена, то ее также можно продать по истечении трех лет владения. Неважно, одна она у вас, или нет. Нововведения касаются не только квартир, но и участков с жилыми домами и хозпостройками.
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ИСТОЧНИК KP.RU