Орловцы смогут продать квартиры на два года раньше

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:59:09+03:00

До 2020 года реализовать жилье без уплаты налога можно было, если владеешь им не менее пяти лет

Изменить размер текста: A A

Жители Орловской области теперь смогут раньше продать свои квартиры. Если ранее срок владения недвижимостью, по истечению которого можно ее реализовать без уплаты налога, составлял пять лет, то с 2020 года он снизился.

С 1 января этого года без дополнительных финансовых расходов можно продать квартиру, если владеешь ей три года. Правда, сделать это можно не с каждым жильем.

- Снижение срока владения коснется только продажи единственного жилья. На момент сделки в собственности не должно быть другой квартиры. Если же продается не единственное жилье, минимальный срок все равно составит 5 лет, - пояснили "Комсомолке" в пресс-службе Росреестра по Орловской области.

Если квартира досталась в наследство, через приватизацию или была подарена, то ее также можно продать по истечении трех лет владения. Неважно, одна она у вас, или нет. Нововведения касаются не только квартир, но и участков с жилыми домами и хозпостройками.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU