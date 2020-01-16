В Орловской области бродят вирусы парагрипа и пневмонии

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:45:32+03:00

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В Орловской области наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. За вторую неделю года в регионе зафиксировано больше двух тысяч случаев заражения ОРВИ.

Как и ранее, в основном простуда сражает детей. От общего числа заболевших именно младшее поколение в возрасте до 14 лет составило более 60% от общего числа заболевших. Однако недельные эпидемические пороги не превышены. Около 2,6% от всех заболевших ОРВИ кладут в больницу. Такой уровень госпитализации считается низким.

- При обследовании пациентов с клиникой острой респираторной инфекции определяются вирусы не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа 1 и 3 типа, РС-вирус, рино-, адено- и бокавирусы), а также микоплазма пневмонии. Случаи гриппа не регистрируются, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU