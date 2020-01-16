2020-01-16T09:16:58+03:00
Происшествия

В Орле маршрутка столкнулась с легковушкой

В аварии есть пострадавший
Наталья Меркулова
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В Орле маршрутка столкнулась с легковушкой. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиВ Орле маршрутка столкнулась с легковушкой. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Вчера вечером, 15 января, на Кромском шоссе рейсовый автобус №28 «МегаГринн-улица Цветаева» попал в аварию, в которой пострадал один человек.

Как стало известно, происшествие случилось около полдевятого вечера, когда маршрутка ехала со стороны улицы Комсомольской в направлении Машиностроительной. 58-летний водитель поворачивал налево возле дома №4, когда и допустил столкновение со встречным автомобилем «Фольксваген Джетта».

Авария произошла на Кромском шоссе. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Авария произошла на Кромском шоссе. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

От удара иномарку занесло на светофор и на стоящий «Рено Лагуна».

- В результате ДТП 23-летний водитель «Фольксвагена» получил телесные повреждения и был доставлен в больницу Семашко, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Водитель иномарки госпитализирован. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Водитель иномарки госпитализирован. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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