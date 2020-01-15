2020-01-15T17:23:31+03:00
Звезды

Музей русской гармоники открылся под Орлом

На всеобщее обозрение предстала частная коллекция "золотого гармониста России" Геннадия Калмыкова
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: orlr.ruФото: orlr.ru
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В Орловской области открылся музей русской гармоники. Уникальную частную коллекцию для его создания передал музыкант, "золотой гармонист" и заслуженный артист России Геннадий Калмыков.

Расположился музей в стенах Детской школы искусств поселка Стрелецкий Орловского района. В экспозицию вошли 43 экспоната: здесь и гармони, и баяны, и аккордеоны. Можно увидеть в музее патифон, коллекцию грампластинок, нотные сборники, старые фото и другие экспонаты. Геннадий Калмыков собирал свою коллекцию более тридцати лет и сам выступил инициатором создания музея.

Фото: orlr.ru

Фото: orlr.ru

- Открытие музея прошло в теплой обстановке – гостей порадовали не только концертной программой, но и чаепитием. В детской школе искусств Орловского района готовы к проведению экскурсий в первый музей русской гармоники на Орловской земле, чтобы этот уникальный музей стал домом гармони, в котором продолжает звучать история, - сообщает пресс-служба администрации Орловского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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