2020-01-15T17:14:22+03:00
Происшествия

Орловчанка украла мобильник у сотрудницы автостанции

Охотнице до чужих вещей может грозить реальный срок
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орловской области женщина похитила мобильник у работницы автостанции. Теперь ей может грозить реальный срок: по статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в городе Мценске. В местный отдел полиции за помощью пришла владелица украденного телефона с заявлением. Она рассказала сотрудникам, что вышла ненадолго из служебного помещения, а когда вернулась - мобильника и след простыл. Полицейские возбудили уголовное дело и взялись за поиск похитителя. Личность вора им удалось установить.

- К противоправному деянию причастна местная жительница 1987 года рождения. Свою вину она полностью признала. Данной гражданке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Согласно уголовному кодексу, женщине может грозить до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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