Орловцев приглашают встретить Крещение в «Вятском Посаде»
В субботу, 18 января, в «Вятском Посаде» начнется подготовка к одному из одному из главных православных праздников - Крещению Господня и Богоявления.
В 7:30 в храме Сретения Господня состоится Божественная литургия и Чин Великого освящения воды. Уже после богослужения верующие смогут окунуться в купели, расположенной на территории центра. В ней обустроены отапливаемые раздевалки и отдельные иордани для мужчин и женщин.
Весь день 19 января купель будет открыта для омовения. Также в надкладезной часовне во имя Андрея Боголюбского можно будет набирать Святую воду.
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ИСТОЧНИК KP.RU