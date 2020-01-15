Орловцев приглашают встретить Крещение в «Вятском Посаде»

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:13:05+03:00

Для жителей и гостей областного центра подготовят купель для омовения

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В субботу, 18 января, в «Вятском Посаде» начнется подготовка к одному из одному из главных православных праздников - Крещению Господня и Богоявления.

В 7:30 в храме Сретения Господня состоится Божественная литургия и Чин Великого освящения воды. Уже после богослужения верующие смогут окунуться в купели, расположенной на территории центра. В ней обустроены отапливаемые раздевалки и отдельные иордани для мужчин и женщин.

Весь день 19 января купель будет открыта для омовения. Также в надкладезной часовне во имя Андрея Боголюбского можно будет набирать Святую воду.

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ИСТОЧНИК KP.RU