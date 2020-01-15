2020-01-15T15:00:40+03:00
Общество

В Орле пройдет конкурс патриотических арт-объектов

К участию приглашают школьников и студентов
Наталья Меркулова
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В Орле пройдет конкурс патриотических арт-объектовВ Орле пройдет конкурс патриотических арт-объектовФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловский следственный комитет объявил о старте областного конкурса арт-объектов и рисунков «Новое поколение не допустит переписывания истории Великой Отечественной войны». К участию приглашают школьников и студентов до 18 лет.

Работы могут быть выполнены в различных техниках, коллективно и индивидуально. Размер рисунков должен соответствовать формату А 3 (297 мм x 420 мм).

- Основными целями и задачами конкурса являются сохранение и укрепление памяти о Великой Отечественной войне, о воинском и трудовом подвиге советского народа, уважительного отношения к памяти защитников Отечества, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области по взаимодействию со СМИ.

Работы принимаются с 15 января по 15 февраля по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 231. Награждение победителей конкурса будет приурочено ко Дня защитника Отечества.

По возникающим вопросам о порядке проведения конкурса обращаться по телефону 77-49-48 или 8-920-287-24-37 к старшему помощнику руководителя СУ СК России по Орловской области (по кадрам) Берниковой Ольге Валерьевне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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