В Орле пройдет конкурс патриотических арт-объектов
Орловский следственный комитет объявил о старте областного конкурса арт-объектов и рисунков «Новое поколение не допустит переписывания истории Великой Отечественной войны». К участию приглашают школьников и студентов до 18 лет.
Работы могут быть выполнены в различных техниках, коллективно и индивидуально. Размер рисунков должен соответствовать формату А 3 (297 мм x 420 мм).
- Основными целями и задачами конкурса являются сохранение и укрепление памяти о Великой Отечественной войне, о воинском и трудовом подвиге советского народа, уважительного отношения к памяти защитников Отечества, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области по взаимодействию со СМИ.
Работы принимаются с 15 января по 15 февраля по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 231. Награждение победителей конкурса будет приурочено ко Дня защитника Отечества.
По возникающим вопросам о порядке проведения конкурса обращаться по телефону 77-49-48 или 8-920-287-24-37 к старшему помощнику руководителя СУ СК России по Орловской области (по кадрам) Берниковой Ольге Валерьевне.
ИСТОЧНИК KP.RU