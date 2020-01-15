Орловца, который решил поставить краденные колеса на свое авто, задержали

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:27:38+03:00

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Орловские полицейские задержали 26-летнего мужчину, который хотел поменять колеса на своем авто за чужой счет. За добычей он отправился в деревню Образцово в Орловском районе.

Увидев «Ниву Шевроле», припаркованную ночью возле многоквартирного дома, он не растерялся - скрутил с отечественной легковушки все четыре колеса и отвез их к себе домой в Хотынецкий район. Там он и планировал установить себе обновку, но не успел.

Владелец обратился в полицию, где установили личность похитителя. Оказалось, что молодой человек уже был ранее судим.

- В настоящее время похищенное имущество изъято. В беседе с полицейскими подозреваемый не стал отрицать свою причастность к преступлению. Мужчина находимся под подпиской о невыезде. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU