К переписи населения в Орле установят недостающие номера и названия на домах
Во вторник, 14 января, на рабочей планерке в мэрии Орла обсудили готовность города к Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 31 октября этого года.
По данным Игоря Краличева, заместителя главы администрации по финансово-экономическому блоку, муниципалитету еще предстоит провести работы по наполнению сведений об адресах и по изготовлению недостающих и обновлению пришедших в негодность указателей с названиями улиц, подъездов и квартир.
- Орелстат уже получил информацию о недостающих номерных знаков и табличек с наименованием улиц. В многоквартирных домах установкой и обновлением табличек займутся управляющие компании, а в частных жилых домах сами собственники и ТОСы, - пояснил Игорь Краличев.
Кроме того, планируется внести изменения в Правила благоустройства и санитарного содержания Орла, дополнив их новыми обязанностями по установлению номерных знаков на индивидуальных жилых домах.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»