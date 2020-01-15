15 Янв. 2020 2020-01-15T12:51:06+03:00

К переписи населения в Орле установят недостающие номера и названия на домах Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Во вторник, 14 января, на рабочей планерке в мэрии Орла обсудили готовность города к Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 31 октября этого года.

По данным Игоря Краличева, заместителя главы администрации по финансово-экономическому блоку, муниципалитету еще предстоит провести работы по наполнению сведений об адресах и по изготовлению недостающих и обновлению пришедших в негодность указателей с названиями улиц, подъездов и квартир.

- Орелстат уже получил информацию о недостающих номерных знаков и табличек с наименованием улиц. В многоквартирных домах установкой и обновлением табличек займутся управляющие компании, а в частных жилых домах сами собственники и ТОСы, - пояснил Игорь Краличев.

Кроме того, планируется внести изменения в Правила благоустройства и санитарного содержания Орла, дополнив их новыми обязанностями по установлению номерных знаков на индивидуальных жилых домах.

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ИСТОЧНИК KP.RU