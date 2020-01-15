Орловцам покажут уникальные археологические находки

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:23:24+03:00

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Сегодня, 15 января, в Орловском краеведческом музее состоится открытие «Спасенная древность». Жители и гости города смогут увидеть уникальные предметы, найденные во время археологических раскопок на территории региона.

Среди экспонатов можно будет увидеть материалы раскопок поселений эпохи мезолита (XI-VIII тысячелетий до н.э.), раннеславянского периода (III-IV вв н.э.) и древнерусского времени (XI-XIV вв). Самые ранние предметы – орудия труда из кремня каменного века (ножи, скребки, нуклеусы), также лепная посуда, глиняные грузики для ткацких станков, бронзовые украшения раннеславянского времени.

- Раскопки велись на территории памятников, попадающих в зону хозяйственного освоения и строительства. Среди них и предметы, найденные во время исследования улицы Посадской, где были найдено большое количество предметов 17-18 веков, - рассказали «КП» организаторы.

КОГДА? ГДЕ?

15 января, 14.00

ул. Гостиная, дом 2

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ИСТОЧНИК KP.RU