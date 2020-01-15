2020-01-15T12:04:59+03:00
Общество

Сегодня в Орле состоится благотворительный концерт «Свет Рождественской звезды»

Собранные средства помогут слабовидящей девочке обрести необходимую для нее пишущую машинку
Наталья Меркулова
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Сегодня в Орле состоится благотворительный концерт «Свет Рождественской звезды»Сегодня в Орле состоится благотворительный концерт «Свет Рождественской звезды»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 15 января, в Орловском городском центре культуры пройдет ежегодный благотворительный концерт «Свет Рождественской звезды». В этот раз помощь нужна десятилетней Надежде Коротенко.

У слабовидящей девочки сразу несколько серьезных диагнозов - ретинопатия недоношенных и ДЦП. Чтобы продолжить свое обучение и постигать новые знания, Надежде нужна специальная электронная пишущая машинка для печати на Брайле. Но стоимость ее начинается от 200 тысяч рублей. Сумма неподъемная для семьи.

Собранные во время акции средства передадут для покупки столь нужного оборудования. Каждый желающий может прийти на концерт, хорошо провести время и одновременно с этим сделать доброе дело.

Также помочь Надежде Коротенко можно с помощью перевода на счет Ольги Евгеньевны Коротенко, матери девочки.

Банк получателя: Орловское отделение №8595 ПАО «Сбербанк»

Номер карты получателя: 6762 8047 9001 752470

Номер счета: 4081 7810 0470 0002 9628

КОГДА? ГДЕ?

15 января, с 17.00

ул. Комсомольская, дом 261а

ИСТОЧНИК KP.RU

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