Тысячи недостатков: в ГИБДД подвели итоги надзора за орловскими дорогами
В Госавтоинспекции Орловской области подвели итоги дорожного надзора в 2019 году. За прошедший год сотрудники полиции выдали почти тысячу триста предписаний чиновникам и ответственным лицам на устранение недостатков дорожно-уличной сети.
Нередко, дефекты проезжей части становятся причиной ДТП. В прошлом году недостатки дорог были зафиксированы при 276 авариях. Основные недочеты такие: нет или плохо видна разметка, нет или неправильно установлены дорожные знаки, отсутствует или некачественное освещение, суженая проезжая часть, плохой асфальт, нет пешеходных ограждений, тротуаров, не оборудованы остановки.
Как отмечают в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, не все юридические или должностные лица вовремя реагировали и устраняли недочеты дорог. 70 предписаний не были исполнены в срок, за что ответственных оштрафовали. Также было возбуждено 299 дел об административных правонарушениях в отношении должностных и юридических лиц.
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ИСТОЧНИК KP.RU