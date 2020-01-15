Тысячи недостатков: в ГИБДД подвели итоги надзора за орловскими дорогами

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:02:02+03:00

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В Госавтоинспекции Орловской области подвели итоги дорожного надзора в 2019 году. За прошедший год сотрудники полиции выдали почти тысячу триста предписаний чиновникам и ответственным лицам на устранение недостатков дорожно-уличной сети.

Нередко, дефекты проезжей части становятся причиной ДТП. В прошлом году недостатки дорог были зафиксированы при 276 авариях. Основные недочеты такие: нет или плохо видна разметка, нет или неправильно установлены дорожные знаки, отсутствует или некачественное освещение, суженая проезжая часть, плохой асфальт, нет пешеходных ограждений, тротуаров, не оборудованы остановки.

Как отмечают в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, не все юридические или должностные лица вовремя реагировали и устраняли недочеты дорог. 70 предписаний не были исполнены в срок, за что ответственных оштрафовали. Также было возбуждено 299 дел об административных правонарушениях в отношении должностных и юридических лиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU