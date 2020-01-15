На оглашении Президентом послания Федеральному Собранию поприсутствует глава Орловщины

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:33:14+03:00

Центральной темой послания Владимира Путина в этом году станет проблема роста уровня доходов россиян

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Сегодня, 15 января, Президент России огласит ежегодное послание Федеральному Собранию. Глава Орловской области Андрей Клычков поприсутствует на оглашении лично.

Одной из главных тем обращения Владимира Путина в этом году станет проблема роста уровня доходов россиян. В ходе встречи Президент, также, даст оценку событиям и процессам, которые происходят в стране сегодня.

Известно, что в Центральном выставочном зале «Манеж» соберется порядка полутора тысяч человек: депутаты Госдумы, сенаторы, представители Правительства России, руководители судов, губернаторы, председатели заксобраний регионов России, члены конфессий, общественные деятели, журналисты.

Начало мероприятия: 15 января в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU