На оглашении Президентом послания Федеральному Собранию поприсутствует глава Орловщины
Сегодня, 15 января, Президент России огласит ежегодное послание Федеральному Собранию. Глава Орловской области Андрей Клычков поприсутствует на оглашении лично.
Одной из главных тем обращения Владимира Путина в этом году станет проблема роста уровня доходов россиян. В ходе встречи Президент, также, даст оценку событиям и процессам, которые происходят в стране сегодня.
Известно, что в Центральном выставочном зале «Манеж» соберется порядка полутора тысяч человек: депутаты Госдумы, сенаторы, представители Правительства России, руководители судов, губернаторы, председатели заксобраний регионов России, члены конфессий, общественные деятели, журналисты.
Начало мероприятия: 15 января в 12.00.
ИСТОЧНИК KP.RU