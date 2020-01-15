2020-01-15T09:49:20+03:00
Происшествия

В Орловской области автоледи на «Форде» протаранила дерево

В аварии есть пострадавшие
Наталья Меркулова
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В Орловской области автоледи на «Форде» протаранила дерево. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиВ Орловской области автоледи на «Форде» протаранила дерево. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Вчера утром, 14 января, в Ливнах произошло ДТП с участием автомобиля «Форд Фокус». В аварии есть пострадавшие.

Как стало известно «Комсомолке», авария произошла полдесятого в районе дома № 227 на улице Курская. 24-летняя автоледи на иномарке не справилась с управлением и протаранила дерево, растущее рядом с дорогой.

В результате ДТП левая сторона машины практически полностью смята.

- Водитель получила телесные повреждения. Ей было назначено амбулаторное лечение, а вот ее 20-летняя пассажирка госпитализирована в Ливенскую центральную районную больницу, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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