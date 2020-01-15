В Орловской области автоледи на «Форде» протаранила дерево
Вчера утром, 14 января, в Ливнах произошло ДТП с участием автомобиля «Форд Фокус». В аварии есть пострадавшие.
Как стало известно «Комсомолке», авария произошла полдесятого в районе дома № 227 на улице Курская. 24-летняя автоледи на иномарке не справилась с управлением и протаранила дерево, растущее рядом с дорогой.
В результате ДТП левая сторона машины практически полностью смята.
- Водитель получила телесные повреждения. Ей было назначено амбулаторное лечение, а вот ее 20-летняя пассажирка госпитализирована в Ливенскую центральную районную больницу, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП-2020 в Орловской области»