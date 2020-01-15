Орловцев просят помочь в поисках пропавшего без вести мужчины

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:31:46+03:00

Житель Липецкой области вышел из дома 31 декабря и не вернулся

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Участники орловского поисково-спасательного отряда «Поиск пропавших детей-Орел» просят орловцев проявить бдительность и помочь в поисках пропавшего без вести 43-летнего Андрея Владимировича Воротынцева.

Житель Липецкой области вышел из своего дома в селе Чернава 31 декабря и не вернулся. Выйти с ним на связь родным до сих пор не удалось. Однако по неподтвержденной информации может находиться на территории Ливенского района Орловской области.

Среди особых примет пропавшего мужчины – шрам под нижней губой, отсутствие фаланги пальца на левой руке и татуировка на левом предплечье. На момент исчезновения был одет в темно-зеленую флисовую куртку, темно-синие джинсы, черную шапку с серыми, белыми и красными полосами, а также утепленные галоши.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Воротынцева поисковики просят сообщить в полицию по телефонам 02 или 102 (с мобильного) или на телефон Дежурной части отряда полиция - 8 (4862) 22-23-01.

ИСТОЧНИК KP.RU