В орловском Правительстве обсудили противодействие коррупции

14 Янв. 2020 2020-01-14T17:30:21+03:00

Подведены итоги работы за 2019 году по контролю в сфере закупок

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В Орле состоялось заседание комиссии координирующей работу по противодействию коррупции в регионе. Присутствующие поговорили о контроле в сфере закупок и подвели итоги работы в этой сфере за 2019 год.

- Основная часть финансовых правонарушений приходится на сферу закупок. Вместе с тем глава региона отметил положительную динамику снижения общей суммы выявленных нарушений, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

В 2019 году было проведено больше полусотни контрольных мероприятий, 26 из них - в сфере бюджетного законодательства, 33 в сфере закупок. Часть проверок проводилась совместно с прокуратурой. Было возбуждено больше сотни административных дел, должностных лиц оштрафовали более чем на 1,4 млн рублей и большая часть из этой суммы - штрафы за нарушение законодательства именно в сфере закупок.

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ИСТОЧНИК KP.RU