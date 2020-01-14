Орловчанка отправится за решетку из-за кражи двух кусков сыра

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:04:29+03:00

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Орловский суд рассмотрел дело о краже из одного из гипермаркетов двух кусков сыра. Провинившаяся жительница областного центра уже созналась в воровстве.

Инцидент произошел в одном из магазинов на Ливенской 9 января. Женщина увидела на стеллаже с молочной продукцией сыр и решила прихватить его с собой. Правда оплачивать его она не собиралась.

Как стало известно «Комсомолке», ранее орловчанка уже привлекалась к ответственности за мелкие хищения и отбывала срок в колонии. На момент совершения очередной кражи она была подвергнута административному наказанию в виде штрафа.

- В судебном заседании женщина признала вину и раскаялась в содеянном. По просьбе подсудимой дело слушалось в особом порядке. Ее признали виновной и назначили наказание в виде четырех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - рассказали «КП» в пресс-службе Железнодорожного суда города Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU