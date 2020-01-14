В Орловской области днем едва полностью не сгорел жилой дом
В понедельник, 13 января, в поселке Хомутово (Новодеревеньковский район) произошел пожар в одном из жилых домов. Пострадавших удалось избежать, однако одно из посещений полностью выгорело.
- Информации о возгорании поступила на телефон пожарно-спасательной службы «101» в 13.52. В результате пожара выгорела комната на площади двенадцать квадратных метров, дом закопчен на площади 120 квадратных метров, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и размер нанесенного ущерба.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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