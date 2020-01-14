14 Янв. 2020 2020-01-14T14:24:44+03:00

Орловец зашел в гости к другу и обокрал его отца Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В Орле задержали 25-летнего парня, который погостив у друга, оставил его отца без денег. Как стало известно, молодой человек воспользовался мобильным приложением, чтобы опустошить чужую банковскую карту.

Во время посиделок в доме товарища, он увидел лежащий без присмотра гаджет. Его внимание привлек звук пришедшего на телефон сообщения сервиса «мобильный банк». Пока рядом никого не было, парень решил перевести 8 тысяч рублей, но не себе, а своей знакомой. Сообщение о переводе хитрый воришка удалил, а затем попросил подругу отдать ему деньги.

- По данному факту следственным отделом УМВД было возбуждено уголовное дело. В настоящее время данный орловец допрошен в качестве подозреваемого и находится под подписки о невыезде, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU