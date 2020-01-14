Под мостом «Дружбы» в Орле установили защитные экраны
Сегодня, 14 января, на рабочем совещании главы городской администрации стало известно о ходе работ на «Дружбе». На дублере Красного моста уже установили защитные экраны. Именно их отсутствие долгое время вызывали жаркие споры на планерках в мэрии.
Сейчас подрядчик ООО «Ремспецмост» выполнил одно из главных условий муниципального контракта и обезопасил русло Оки от строительных отходов.
Рабочие приступили к демонтажу старых балок на третьем пролете (два уже заменены), в конце недели запланирован монтаж новых. Таким образом, установлены восемь 33-метровых и три 14-метровые балки.
- Одновременно с этим идет устройство новых тротуаров со стороны Заводского района, - добавил Сергей Костиков, начальник управления капитального строительства Орла (УКС).
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Ремонт моста Дружбы»