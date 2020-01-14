2020-01-14T14:18:55+03:00
Общество

Под мостом «Дружбы» в Орле установили защитные экраны

Мэрия: «Работы идут по плану»
Наталья Меркулова
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Под мостом «Дружбы» в Орле установили защитные экраныПод мостом «Дружбы» в Орле установили защитные экраныФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 14 января, на рабочем совещании главы городской администрации стало известно о ходе работ на «Дружбе». На дублере Красного моста уже установили защитные экраны. Именно их отсутствие долгое время вызывали жаркие споры на планерках в мэрии.

Сейчас подрядчик ООО «Ремспецмост» выполнил одно из главных условий муниципального контракта и обезопасил русло Оки от строительных отходов.

Рабочие приступили к демонтажу старых балок на третьем пролете (два уже заменены), в конце недели запланирован монтаж новых. Таким образом, установлены восемь 33-метровых и три 14-метровые балки.

- Одновременно с этим идет устройство новых тротуаров со стороны Заводского района, - добавил Сергей Костиков, начальник управления капитального строительства Орла (УКС).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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