В мэрии Орла рассказали, как обстоит дело с уборкой города от снега
Сегодня, 14 января, на планерке в мэрии Орла осудили ситуацию с очисткой города от снега. Неожиданные обильные осадки на прошедших выходных и в начале рабочей недели вновь сделали эту проблему актуальной.
В адрес главе администрации уже начали поступать жалобы на плохую работу ливневок на улице Московской, где из-за талой воды начали образовываться большие грязевые лужи.
Одновременно с этим на совещании обсудили плановую работу коммунальных служб. Как сообщил Сергей Яковенко, директор МУП «Спецавтобаза», за прошедшую неделю с городских улиц вывезли 2 879 кубометров снега и израсходовали 1 380 тонн 10%-ой пескосоляной смеси.
- Ежедневно в рейд выходят от 32 до 42 единиц техники, количество зависит от погодных условий. В ручной уборке задействован 101 человек, в среднем по 20-22 человека на район, - пояснил Сергей Яковенко.
Сегодня же на очистку Орла вышли 32 уборочные машины.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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