14 Янв. 2020 2020-01-14T12:31:34+03:00

В мэрии Орла рассказали, как обстоит дело с уборкой города от снега Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В областном центре вновь встал вопрос о прочистке ливневок

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Сегодня, 14 января, на планерке в мэрии Орла осудили ситуацию с очисткой города от снега. Неожиданные обильные осадки на прошедших выходных и в начале рабочей недели вновь сделали эту проблему актуальной.

В адрес главе администрации уже начали поступать жалобы на плохую работу ливневок на улице Московской, где из-за талой воды начали образовываться большие грязевые лужи.

Одновременно с этим на совещании обсудили плановую работу коммунальных служб. Как сообщил Сергей Яковенко, директор МУП «Спецавтобаза», за прошедшую неделю с городских улиц вывезли 2 879 кубометров снега и израсходовали 1 380 тонн 10%-ой пескосоляной смеси.

- Ежедневно в рейд выходят от 32 до 42 единиц техники, количество зависит от погодных условий. В ручной уборке задействован 101 человек, в среднем по 20-22 человека на район, - пояснил Сергей Яковенко.

Сегодня же на очистку Орла вышли 32 уборочные машины.

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ИСТОЧНИК KP.RU