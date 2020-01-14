14 Янв. 2020 2020-01-14T12:00:03+03:00

Карусель на площади Ленина в Орле будет работать до 19 января Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Жители города могут покататься на ней бесплатно с помощью отметок в «Паспорте путешественника»

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Для жителей и гостей Орла решили продлить праздничную атмосферу на площади Ленина. Если ранее новогодние арт-объекты планировали убирать сразу после 14 января, то теперь после 20 числа.

Покататься на установленной перед Новым годом карусели маленькие орловцы смогут до грядущего воскресенья. Бесплатно покататься на ней можно с помощью «Паспорт путешественника», в котором есть фирменные штампы за участие в праздничных мероприятиях.

- Те, кто набрал больше 30 печатей, участвовал 12 января в финальном розыгрыше подарков от проекта «Сказки на Девяти Дубах». Но если вы не попали на него, не расстраиваетесь. Их можно также обменять на бесплатное катание на карусели, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии.

Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо предъявить свой «Паспорт путешественника» в кассе.

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ИСТОЧНИК KP.RU