2020-01-14T11:58:18+03:00
Недвижимость

В Заводском районе Орла жители двух улиц остались без тепла из-за аварии

В отопительной сети обнаружилась течь, аварийная бригада борется с последствиями
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Ольга СУПОНЕВА
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Сегодня, 14 января, жителям двух улиц в Заводском районе Орла пришлось на время остаться без тепла в жилищах. В теплосети обнаружилась течь, несколько домов отключили от обогрева.

С 10.00 отопление выключили по следующим адресам: ул. Калинина, д.2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8; ул. Садовского д.1, 3,5.

- Котельная находится по адресу ул. Калинина, 6 «б», отключена одна ветка на эти дома по отоплению. В замене участка задействована бригада ООО «Газпромтеплоэнерго Орел» в количестве четырех человек, одной единицы техники. Предполагаемое время окончания работ - 14 января 15.00, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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