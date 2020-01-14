Орловцы оказались недовольны новым транспортным маршрутом в Лужках

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:52:25+03:00

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Сегодня, 14 января, в мэрии Орла состоялась планерка, на которой городские власти обсудили жалобы горожан. Одной из основных проблем в очередной раз стал общественный транспорт в Лужках.

Напомним, в новогодние праздники орловцы неоднократно жаловались на то, что им приходится долго ждать маршрутки. Однако водители автобусов тоже не остались в стороне и обратили внимание властей на отсутствие на конечных остановках туалетов.

Как доложил начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации города Евгений Гришин, сейчас все проблемы устранены, двум перевозчиках направили представление, с остальными проведена разъяснительная беседа по работе с пассажирами и своими сотрудниками.

Однако замечания и пожелания к городским властям у жителей Лужков все же нашлись. Прежде всего, они недовольны работой автобусов на маршруте №29 из-за большого интервала.

- По нашим опросам 90% людей считают, что маршрут работает плохо. По нему идут большие «ПАЗики», которые фактически пустуют. Есть данные, что во второй половине дня водители маршруток №29 уходят работать на другой маршрут, - пояснили на совещании координаторы группы в соцсетях «Наши Лужки».

Кроме того, жители района возмущены тем, что на их конечной остановке нет освещения. Мэр Орла Василий Новиков дал поручение проверить все данные, а чиновникам по-чаще самим пользоваться общественным транспортом, чтобы быть в курсе проблем горожан.

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ИСТОЧНИК KP.RU