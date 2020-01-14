2020-01-14T11:04:21+03:00
Происшествия

В орловской глубинке пенсионерка пострадала при пожаре в доме

Пожилую женщину доставили в больницу
Ольга СУПОНЕВА
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ЧП случилось накануне, 13 января, в Должанском районеЧП случилось накануне, 13 января, в Должанском районеФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
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В Орловской области пожилая женщина едва не погибла при пожаре в доме. ЧП случилось накануне, 13 января, в Должанском районе.

О том что в деревне 2-я Русановка горит жилой дом спасателям сообщили около десяти часов утра минувшего понедельника. Пожарные прибыли на место происшествия.

- В результате пожара дом выгорел на площади 64 квадратных метра, кровля сгорела и обрушилась. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Пострадала 83-летняя женщина. Ее доставили в центральную районную больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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