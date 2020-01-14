Орловцам посоветовали не выкидывать елки на мусорку

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:56:01+03:00

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Новогодние праздники закончились и контейнерный площадки в Орле и области пополнились живыми елями и соснами, ставшими ненужными. Однако специалисты не советуют выбрасывать эти деревья на помойку, называя сразу несколько причин по которым делать этого не стоит.

- Выброшенные новогодние деревья могут являться потенциальным источником опасных вредителей, в том числе карантинных, таких как черные сосновые и еловые усачи и сосновая стволовая нематода. А между тем, древесина хвойных пород представляет собой ценный материал как для переработки, так и для альтернативных вариантов эксплуатации, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Так, в ведомстве предлагают использовать ели и сосны на дачных участках, переработать на опилки, которые пойдут для посыпки или мульчирования почвы. Отмечается, что в стволах хвойных содержатся эфирные масла, поэтому многие садоводы используют их в своих огородах.

Отметим, что в некоторых городах России действуют пункты приемы елей после праздников. В Орловской области таких нет, так что разбираться с купленными накануне нового года деревьями жителям региона приходится самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU