2020-01-14T09:32:18+03:00
Спорт

Орловец Владислав Туйнов поборется за звание «Спортсмен года»

Поддержать кикбоксера могут все желающие
Наталья Меркулова
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Орловский кикбоксер Владислав Туйнов поборется за звание «Спортсмен года». Фото: theworldgmes.orgОрловский кикбоксер Владислав Туйнов поборется за звание «Спортсмен года». Фото: theworldgmes.org
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Орловский кикбоксер Владислав Туйнов поборется за звание «Спортсмен года-2019». Спортсмен вошел в число четырех россиян, которые участвуют в открытом голосовании конкурса Международной ассоциации всемирных игр (IWGA).

Напомним, в этом году «орловский бриллиант» выиграл чемпионат мира WAKO по кикбоксингу в Боснии и Герцеговине. Кроме того, Владислав уже имеет звание чемпиона мира по кикбоксингу по версии А1, чемпиона Европы по версии W5 и множество других наград международных и российских соревнований.

- Скажу честно, это очень высокая ответственность и мне очень приятно принимать участие в этом событии! Ваша поддержка невероятна важна для меня, так как благодаря вашим голосам, я могу завоевать это звание! – написал Владислав Туйнов на своей странице в соцсетях.

Каждый желающий может поддержать нашего спортсмена на официальном сайте Всемирных игр. Проголосовать можно только один раз в сутки. Победителя в номинации назовут 30 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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