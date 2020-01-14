Орловец Владислав Туйнов поборется за звание «Спортсмен года»
Орловский кикбоксер Владислав Туйнов поборется за звание «Спортсмен года-2019». Спортсмен вошел в число четырех россиян, которые участвуют в открытом голосовании конкурса Международной ассоциации всемирных игр (IWGA).
Напомним, в этом году «орловский бриллиант» выиграл чемпионат мира WAKO по кикбоксингу в Боснии и Герцеговине. Кроме того, Владислав уже имеет звание чемпиона мира по кикбоксингу по версии А1, чемпиона Европы по версии W5 и множество других наград международных и российских соревнований.
- Скажу честно, это очень высокая ответственность и мне очень приятно принимать участие в этом событии! Ваша поддержка невероятна важна для меня, так как благодаря вашим голосам, я могу завоевать это звание! – написал Владислав Туйнов на своей странице в соцсетях.
Каждый желающий может поддержать нашего спортсмена на официальном сайте Всемирных игр. Проголосовать можно только один раз в сутки. Победителя в номинации назовут 30 января.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU